Совместные военные учения продлятся до 15 октября.

На полигоне Махаджан в штате Раджастхан начались совместные военные учения между Россией и Индией - Indra 2025, которые продлятся до 15 октября, пишет Reuters.

Издание сообщает, что как указало министерство обороны России, эти учения имеют целью усовершенствовать совместные действия стран в рамках контртеррористических операций.

"Главной целью учений является отработка слаженности подразделений обеих стран в борьбе с терроризмом, включая совершенствование тактики антитеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену передовым опытом в контексте современных военных действий", - сообщило российское оборонное ведомство.

Также, согласно информации, российский диктатор Владимир Путин может посетить Индию 5-6 декабря текущего года, где встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но тогда не упоминались точные даты.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 сентября этого года в Индии состоялся испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку. Указывается, что эта ракета предназначена для использования обширной сети железных дорог страны, чтобы избежать обнаружения противником. Ракета Agni Prime была запущена с рельсовой пусковой установки, которую буксирует локомотив Indian Railways. Как отметил министр обороны страны Раджнатх Сингх, она рассчитана на дальность более 1900 км и оснащена "различными передовыми функциями".

Также мы писали, что чиновники из Индии сообщили администрации США, что если им разрешат закупку "черного золота" у Венесуэлы и Ирана, которые находятся под санкциями, они готовы сократить импорт российской нефти. Представители Индии во время переговоров с американскими чиновниками в США подчеркнули, что одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы - всех основных производителей нефти - может привести к скачку мировых цен. Индия прекратила покупать иранскую нефть еще в 2019 году.

