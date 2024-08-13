Заявляется, что комплекс якобы способен сбивать как аэродинамические, так и баллистические цели.

Россия впервые публично показала зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", который якобы может сбивать гиперзвуковые цели. Как пишет Defence Blog, презентация состоялась на оборонной выставке "Армия-2024" в Московской области.

Указывается, что данный ЗРК представляет собой дорожно-мобильную систему, построенную на шасси БАЗ-69096 и оснащенную транспортно-установочно-пусковыми установками.

Также отмечается, что С-500 должен дополнить зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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Об этой системе известно, что она взята на вооружение еще в 2021 году. Ранее российская сторона заявляла, что ЗРК может быть настроен для запуска различных ракет и справляться с различными угрозами на разных дальностях и высотах.

Еще комплекс якобы способен сбивать как аэродинамические, так и баллистические цели. Заявленные дальность обнаружения целей - 800 км, радиус их поражения - 600 км, высота - до 250 км.

Кроме того, ЗРК якобы оснащен РЭБ последнего, шестого поколения, которая сможет подавлять электронное оборудование целей.

Напомним, в середине июня глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ привезла на территорию временно оккупированного полуострова свои новейшие системы ПВО С-500.

Сообщалось, что производство самой системы С-500 в России началось еще в 2002 году. При этом все разработки того времени на деле, как правило, оказываются использованием наработок СССР 80-х годов.

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