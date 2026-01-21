'Работают на грани фола': эксперт рассказал, какие проблемы с ракетами сейчас у россиян

Эксперт отмечает, что у россиян нет проблем с производством ракет.

Производство ракет у россиян налажено, но им приходится все время быть на грани исчерпания запасов из-за высокой интенсивности обстрелов Украины. Об этом в эфире "Radio NV" сказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express.

"Если брать интенсивность ударов, которую россияне поддерживают постоянно, то они всегда работают на грани фола, то есть на грани исчерпания запасов. С одной стороны это не означает, что у них плохо с производством. Они просто решили бомбить интенсивнее", - подчеркнул он.

Киричевский отмечает, что россияне бьют по Украине настолько интенсивно, что даже не успевают создавать запасы. При этом он добавил, что, если брать официальную статистику за 2025 год, то получается, что россияне отстреляли почти все, что произвели ранее - и так повторяется.

"Вот так у них эта машина террора и работает", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в случае с "Шахедами" есть определенный нюанс, поскольку эти дроны не прибывают с завода подготовленными, снаряженными, заправленными, с готовностью самостоятельно стартовать.

"Россияне также являются биологическими существами, у которых есть жировая прослойка, кровь и другие элементы, присущие биологическому организму. Они мерзнут. На морозе подготовить "Шахед" к запуску сложно", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня много разговоров о какой-то мифической ракете "Искандер-И". Он добавил, что с такой информацией нужно работать осторожно.

"Почему россияне так активно заявляли, что запустят по Украине 100-500 крылатых ракет, еще какой-то там Искандер запустят, еще не понятные типы ракет? Потому что им пришлось переходить к средствам психологического воздействия, которые легли на благодатную почву, особенно на фоне неблагоприятной, мягко говоря, ситуации с энергетикой", – сказал Киричевский.

Он отметил, что информация о том, что у россиян постоянно были какие-то огромные запасы ракет, не соответствует действительности.

"У них нет огромных запасов. Здесь дело в том, что их ВПК позволяет интенсивно производить новые", – добавил эксперт.

По его словам, в соцсетях звучит много призывов разбомбить предприятия военно-промышленного комплекса РФ, но это не просто выполнить.

"Легко призывать разбомбить все военные объекты России, но это довольно сложное дело. Если исходить из официальной статистики, которую озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, то за прошлый год на территории противника было поражено 719 целей с ориентировочным ущербом минимум 15 млрд долларов, то есть в день минимум по 2 успешных удара по территории врага. Но Россия большая географически и объекты, которые приходится поражать, также мощные, поэтому каждый из них нужно "клевать" несколько раз", - подчеркнул Киричевский.

РФ испытывает различные типы ракет в Украине для дальнейшей продажи - что известно

Как сообщал УНИАН, офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отмечал, что во время обстрелов Украины враг пытается испытывать различные типы ракет с целью их дальнейшей продажи на международном рынке.

Он напомнил, что ракеты "Циркон" являются противокорабельными. Поэтому, по мнению эксперта, российские военные, когда атаковали этой ракетой Винницу, искали какой-то американский эсминец, поэтому именно туда направляли ракету, которая никуда не попала.

Эксперт также отметил, что часто разработки, которыми россияне запугивают Украину, очень дорогостоящие.

