РФ испытывает различные типы ракет в Украине для дальнейшей их продажи, - эксперт

Во время обстрелов Украины враг пытается испытывать различные типы ракет с целью их дальнейшей продажи на международном рынке. Об этом заявил офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в эфире Эспрессо.

Он напомнил, что ракеты "Циркон" являются противокорабельными. Поэтому, по мнению эксперта, российские военные, когда атаковали этой ракетой Винницу, искали какой-то американский эсминец, поэтому именно туда направляли ракету.

"И именно потому, что они не нашли там никакого эсминца, эта ракета никуда не попала", - рассказал Храпчинский.

Эксперт также отметил, что часто разработки, которыми россияне запугивают Украину, очень дорогостоящие.

"Существуют два пути, которые Россия активно использует. Первый - запугивание, как в случае с "Орешником". Также испытания своих средств поражения, которые они затем хотят активно продавать всему миру. Поскольку "Циркон" довольно перспективная ракета для продажи на международных рынках, например, в странах Арабского полуострова. Поэтому они пытаются ее как-то испытывать, отрабатывать для того, чтобы потом добавить, что эти ракеты были испытаны в условиях боевых действий", - пояснил эксперт.

То же самое, как добавил Храпчинский, касается и "Кинжалов" и любого другого дорогостоящего оружия.

"Поскольку "Орешник" обошелся РФ в более чем $50 млн. Зато удар БПЛА Shahed и крылатыми ракетами в ту ночь, когда они применили "Орешник", стоил РФ $12,5 млн", - сказал он.

Россия оставила без света жителей Киева и еще 6 областей - подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января россияне нанесли массированный удар дронами и ракетами по энергетике Украины. Враг, кроме Киева, временно оставил без света часть жителей Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской, Харьковской и Киевской областей.

До сих пор ситуация в столице и регионах остается сложной.

