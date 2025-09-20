Фирсов отметил, что вражеские FPV-дроны залетают на все большее расстояние.

Вражеские FPV-дроны залетают на все большее расстояние, и Киеву надо готовиться отбивать их. Об этом заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов в эфире Новости.LIVE.

"Расстояние, на которое залетают вражеские FPV-дроны, будет увеличиваться. И Киеву надо готовиться ловить FPV-дроны, против которых классическая ПВО будет бессильна", - заявил военный, мол, комплексами Patriot не будешь же сбивать безпилотники, которые стоят три тысячи долларов.

Как отметил Фирсов, враг с помощью своих FPV-дронов будет пытаться разрушить украинскую энергетическую систему или осуществлять любые другие провокации, поэтому украинцы должны быть к этому готовы.

"Технологии, как этому противодействовать, есть. Единственное, что должно быть, - максимальная техгологизация вооруженных сил", - добавил заместитель командира полка.

РФ совершенствует свои дроны

Как сообщал ранее УНИАН, в РФ придумали, как увеличить дальность FPV-дронов. По словам экспертов Defense Express, речь идет о специальном ретрансляторе сигнала, который должен удлинить линию связи между оператором и ударным дроном примерно в четыре раза. Новая система потенциально способна в разы увеличить дальность действия оптоволоконных FPV-дронов.

Также недавно эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, что в последние два месяца россияне начали применять в войне против Украины новые "Шахеды" с прямым управлением. Он пояснил, что они пытаются превратить большой неповоротливый БпЛА в аналог FPV, который управляется радиоканалом напрямую с территории РФ или оккупированных территорий. Этот "Шахед" имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку.

Кроме того, Business Insider писал, что российские реактивные "Шахеды" - новая угроза, но у Украины уже есть, чем на них ответить. По словам заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, Украина разрабатывает новые FPV-дроны, которые смогут войти в "оптимальную" систему ПВО, покрывающую разные высоты и дистанции. Однако детальные характеристики этих беспилотников и их количество остаются в секрете.

