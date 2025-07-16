Высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения российский ударных БпЛА.

Украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе вражеских БпЛА типа Shahed и "Гербера". Об этом сообщает Militarnyi.

Дроны разработаны командой украинского miltech-проекта ODIN.

Разработчики раскрыли основные технические параметры нового дрона-перехватчика. В частности, отмечается, что крейсерская скорость его движения в воздухе достигает 200-220 км/ч, атакующая скорость - 280-300 км/ч, а общая продолжительность миссии полета составляет 7-10 минут.

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Возможны варианты конфигурации дрона в зависимости от времени суток применения: "день/сумерки" и "ночь".

"Сейчас команда ODIN начала воплощение совместных проектов по адаптации этой концепции в программы противодействия дронам на уровне боевых соединений со специализированными подразделениями в составе боевых бригад", - сообщили разработчики.

Также они назвали ключевые преимущества нового комплекса. Это - оперативность развертывания, максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей, высокая точность поражения, умеренная стоимость (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновими решениями).

Разработчики рассказали, что дроны-перехватчики ODIN Win_Hit можно запускать с наземного многоразового мобильного пускового комплекса, с ручной пусковой платформы многоразового применения, с воздуха с использованием специальной барражирующей платформы-носителя.

Дроны-перехватчики для сбивания "Шахедов": актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Агентство оборонных закупок Украины заключило контракты на закупку "десятков тысяч" беспилотников-перехватчиков, ведь сила "Шахедов" заключается как раз в их огромном количестве. Поэтому, как отметили журналисты Forbes, Украине нужно что-то, что можно масштабировать так же быстро, как россияне выпускают свои ударные беспилотники. Директор Агентства Арсен Жумадилов предположил, что если производитель сможет выпускать больше беспилотников, чем Украина способна оплатить, то помочь смогут западные союзники.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что для того, чтобы противодействовать российским атакам "Шахедов", Украине надо оперативно нарастить количество дронов-перехватчиков. Кроме того, надо дополнительно привлечь личный состав, который будет ими управлять. В то же время он отметил, что Россия понимает, что Украина активно развивает свою систему ПВО, а потому Кремль пытается искать этому противодействие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что когда РФ будет запускать до 1000 дронов в сутки, то у Украины есть решение, и это дроны-перехватчики. По его словам, они сбивают "все - не все, но почти все". Президент заверил, что Украина сможет массово производить такие дроны-перехватчики, но надо ускорить финансирование этих процессов.

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