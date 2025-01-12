Во время церемонии представители обеих стран подписали официальный договор.

Французские войска передали контроль над военной базой в городе Абеше Национальной армии Чада. Они контролировали объект более 60 лет, сообщает TV5MONDE.

Отмечается, что передачу военной базы в Абеше у французской стороны принимал министр по делам Вооруженных Сил и ветеранов Чада Иссаха Малуа Джамус. Во время церемонии представители обеих стран подписали официальный договор.

В издании поделились, что губернатор Абеше Али Сулейман назвал это решение "историческим". Иссаха Малуа Джамус подчеркнул, что французская сторона соблюдает оговоренный график вывода войск.

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"Мы рады видеть, что этот график был соблюден. Для меня это также возможность подтвердить твердую приверженность правительства к соблюдению установленных сроков, в том числе до 31 января 2025 года, когда французские войска должны окончательно покинуть Чад", - сказал он.

В издании подчеркнули, что ранее французские войска освободили базы в Аджи-Коссей, Нджамени и Файя-Ларжо. 11 января 90 из 120 французских военнослужащих, которые находились на объекте, вылетели на самолете в Нджамени. Их выезд оттуда станет завершающим этапом договора между странами.

Франция расторгла в июле 2024 года соглашение об оборонном сотрудничестве с Чадом, напомнили в издании. В связи с этим продолжается вывод французских войск из страны.

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