Реализация проекта временно приостановлена из-за жалоб подрядчиков.

Планы Индии по строительству подводных лодок общей стоимостью 6 миллиардов долларов оказались под угрозой. Реализация проекта временно приостановлена из-за жалоб подрядчиков на несоблюдение надлежащих процедур во время испытаний в море, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такая пауза задерживает усилия военно-морского флота Индии по укреплению своего потенциала. В это же время Китай расширяет свое присутствие в Индийском океане.

Два анонимных высокопоставленных чиновника, которые знакомы с ситуацией, рассказали журналистам, что заявка Индии на строительство шести обычных дизель-электрических подводных лодок задерживается уже на год.

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В агенстве подчеркнули, что премьер-министр Индии Нарендра Моди хотел внедрить новую политику в области оборонных закупок. Она предусматривает сотрудничество местных компаний с иностранными производителями, которые будут получать технологии для создания военной техники в стране.

За этот проект борются немецкий оборонный производитель ThyssenKrupp Marine Systems в партнерстве с государственной верфью Индии Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. и частная судостроительная компания Larsen & Toubro Ltd. совместно с испанской Navantia SA, заявили в агентстве.

Сообщается, что иинистерство обороны Индии сформировало комитет, который должен оценить оба предложения и сообщить правительству об окончательном решении.

Чиновники сказали журналистам, что местные подрядчики выдвинули большое количество жалоб, каждую из которых необходимо рассмотреть, прежде чем реализация проекта продолжится. В июне были проведены важные испытания подлодок, после чего военно-морской флот приблизился к выбору победителя. Тем не менее эти планы приходится откладывать.

Жалобы подрядчиков варьируются от предполагаемых нарушений надлежащих процедур до неясных указаний о том, как проводить испытания, подчеркнули чиновники. По их словам, характер и время подачи жалоб заставляют задуматься о том, что подрядчики специально пытаются приостановить проект.

В агентстве обратили внимание на то, что флот Индии устарел. Его половину составляют около 16 обычных подводных лодок российского и немецкого производства. Их срок службы подходит к концу, но они так и не получили модернизацию.

Согласно плану правительства, первые из шести новых подводных лодок должны были войти в состав флота в начале следующего десятилетия, поскольку вывод из эксплуатации старых индийских кораблей набирает темпы. Индия также планирует построить две атомные подводные лодки с обычным вооружением.

Производство подлодок в других странах

Ранее УНИАН сообщал, что США "заморозили" проект атомной подлодки SSN(X) почти на 10 лет. Причиной очередного переноса назвали недостаточное финансирование.

Кроме того, в ВМС США объявили, что будут печатать детали для атомных подлодок на 3D-принтере. Минобороны США планирует лишь на развитие аддитивных технологий для подводных лодок направить 300 млн долларов.

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