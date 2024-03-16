Ранее планировалось начать работы в 2035 году.

Строительство главного корабля проекта SSN(X) должно стартовать в начале 2040-х. Об этом со ссылкой на представителя американских ВМС сообщает Defense News.

В прошлом году Военно-морские силы планировали начать строить первую субмарину SSN(X) в 2035 году, а еще раньше речь шла о 2031 году. В качестве причины нового переноса назвали недостаточное финансирование.

Напомним, с похожими трудностями столкнулся и морской истребитель нового поколения F/A-XX: в предложенном на 2025 финансовый год бюджете Пентагона на нем решили сэкономить. Кроме того, ВМС США решили отложить финансирование эсминца следующего поколения DDG(X).

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Отметим, что кроме многоцелевой субмарины нового поколения, США также создают стратегическую подводную лодку нового поколения. Она известна как SSBN(X) или Columbia.

Программа SSN(X) - справка

В рамках SSN(X) или Next-Generation Attack Submarin предполагается разработка многоцелевой атомной подводной лодки, которая придет на смену субмаринам типа Seawolf и Virginia.

Программа SSN(X) сосредоточена на улучшении скрытности, сенсорных возможностей и огневой мощи, чтобы новые лодки могли эффективно действовать при выполнении различных задач, включая сбор разведывательной информации, специальные операции и противолодочную борьбу.

Напомним, в прошлом году США, Великобритания и Австралия раскрыли детали относительно создания флота атомных субмарин.

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