По словам Дмитрия Плетенчука, оккупанты пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море.

РФ выпускает свои подводные лодки в Черное море, чтобы обозначить собственное присутствие. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что оккупанты пытаются сохранить хотя бы номинальное присутствие в Черном море, при этом Азовское море российские корабли оставили полностью. Плетенчук объясняет это тем, что его максимальная глубина составляет 15 метров, так что там "подводной лодкой не разгонишься", и даже в надводном положении подводному кораблю в Азовском море будет тесно.

"А в Черном море глубина позволяет в принципе присутствовать. Вот они пытаются это присутствие демонстрировать таким образом. Выходить надводными лодками у них желания особого нет", - подчеркнул Плетенчук. Видео дня

Бои за Черное море - последние новости

Недавно спецназовцы ГУР Украины совершили рейд на Кинбурн. Российские захватчики понесли новые потери.

Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон" и "Террор" в составе спецподразделения "Тимура". Ее проводили во взаимодействии с Военно-морскими силами и другими составляющими Сил безопасности и обороны.

Кинбурнская коса расположена в Николаевской области, она частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

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