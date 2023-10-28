Минобороны США планирует лишь на развитие аддитивных технологий для подводных лодок направить 300 млн долларов.

В ВМС США всерьез нацелились на использование 3D-принтеров в производстве деталей для атомных подводных лодок. Все для того, чтобы успеть по графику производства, ремонта и обслуживания этих субмарин.

Более того, именно аддитивные технологии (3D-печать) в Пентагоне назвали единственным условием для того, чтобы остаться в графиках производства, пишет Defence Express.

Отмечается, что изготовленные таким образом детали уже начали устанавливать на подводные лодки, что свидетельствует о высоком уровне доверия к этим технологиям. Ведь требования по надежности для деталей к подводным лодкам значительно выше, чем ко многим другим видам техники.

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Аддитивные технологии в создании критических компонентов американские военные применяют, в частности, и в подводных лодках класса Columbia, которые должны прийти на замену Ohio. Это стратегические субмарины, вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами и являются основой ядерной безопасности США.

По словам контр-адмирала Джонатана Ракера, именно благодаря 3D-печати изготавливаются, например, клапаны.

"Нам абсолютно необходимо аддитивное производство. Если вы посмотрите на компоненты кораблей - поковки, отливки, фитинги, клапаны, крепежные детали - мы не сможем удовлетворить спрос для строительства необходимых нам подводных лодок, а также на поддержку их эксплуатации, не переходя на аддитивное производство", - подчеркнул Ракер.

Учитывая это, США начали крайне активно вкладывать средства в эти технологии. В частности, в следующем году из $2 млрд бюджета, направленных на развитие производства подводных лодок, сразу 15% (300 млн долларов) пойдут на развитие аддитивных технологий.

Подводные лодки - Китай

Как сообщал УНИАН, согласно последнему докладу Пентагона о вооруженных силах Китая, Пекин спустил на воду свои первые атомные подводные лодки с управляемыми ракетами. Это даст ему возможность атаковать с суши и с моря, что раньше было прерогативой только американских и российских кораблей.

Отмечается, что три новые китайские подводные лодки могут быть введены в эксплуатацию к следующему году в рамках более широкого расширения подводного флота - как атомного, так и дизельного - который к 2025 году может насчитывать 65 судов.

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