Россиянам запретят покидать страну без разрешения властей. Соответствующие поправки в законодательство уже начали разрабатывать. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и в Кремле.
По словам собеседников издания, планируется ввести нечто вроде выездной визы.
Так, в "недружественные страны" (например, страны НАТО) туристам разрешат ездить только группами не менее 10 человек с сопровождением и по утвержденному маршруту. Данное ограничение хотят подать как меру "для безопасности российских граждан".
Что касается других стран мира, то туда можно будет ездить и самостоятельно. Однак конкретный список разрешенных для выезда стран еще предстоит утвердить.
"Но выездная виза будет нужна в любом случае. Такого как сейчас: купил билет и полетел – быть не должно. Государство должно дать разрешение", – рассказал изданию осведомленный источник.
Как отмечает "Можем объяснить", описанная система напоминает то, что существовало в СССР: для любой поездки за границу требовалось специальное разрешение от государства, а зарубежный туризм был возможен только в составе организованных групп.
Ситуация в России: последние новости
Как писал УНИАН, за последние месяцы настроения россиян относительно войны изменились из-за ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, повлекших за собой дефицит топлива и проблемы в экономике.
Однако, несмотря на кризис, Кремль сохраняет контроль над обществом и не демонстрирует признаков системного краха, как во времена СССР. Власти повышают налоги и сокращают гражданские расходы, пытаясь стабилизировать ситуацию из-за девальвации рубля и снижения ставки.