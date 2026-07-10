Так называемые выездные визы потребуются для поездок даже в дружественные страны.

Россиянам запретят покидать страну без разрешения властей. Соответствующие поправки в законодательство уже начали разрабатывать. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники в дипломатических кругах и в Кремле.

По словам собеседников издания, планируется ввести нечто вроде выездной визы.

Так, в "недружественные страны" (например, страны НАТО) туристам разрешат ездить только группами не менее 10 человек с сопровождением и по утвержденному маршруту. Данное ограничение хотят подать как меру "для безопасности российских граждан".

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Что касается других стран мира, то туда можно будет ездить и самостоятельно. Однак конкретный список разрешенных для выезда стран еще предстоит утвердить.

"Но выездная виза будет нужна в любом случае. Такого как сейчас: купил билет и полетел – быть не должно. Государство должно дать разрешение", – рассказал изданию осведомленный источник.

Как отмечает "Можем объяснить", описанная система напоминает то, что существовало в СССР: для любой поездки за границу требовалось специальное разрешение от государства, а зарубежный туризм был возможен только в составе организованных групп.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, за последние месяцы настроения россиян относительно войны изменились из-за ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре, повлекших за собой дефицит топлива и проблемы в экономике.

Однако, несмотря на кризис, Кремль сохраняет контроль над обществом и не демонстрирует признаков системного краха, как во времена СССР. Власти повышают налоги и сокращают гражданские расходы, пытаясь стабилизировать ситуацию из-за девальвации рубля и снижения ставки.

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