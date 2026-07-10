Не только Google Карты: 5 надежных навигаторов для дальних путешествий

Одни работают без интернета, другие предупреждают о камерах, а есть и такие, которые прокладывают маршрут специально для велосипедистов.

Летнее путешествие без навигатора сегодня кажется чем-то невозможным – приложение не просто ведет, а показывает пробки, перекрытия дорог и даже камеры контроля скорости, пишет Blikk.

Кроме того, многие навигаторы показывают ближайшие заправки, кафе, парковки или даже туристические достопримечательности.

Чаще всего люди открывают Google Карты или Waze – это самые известные навигационные приложения. Впрочем, существует немало других вариантов, которые в определенных ситуациях могут оказаться даже более удобными.

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Одни сильны в офлайн-картах, другие – в данных о трафике в реальном времени, а есть и такие, которые разработаны специально для велосипедистов или туристов.

TomTom GO

Главное преимущество приложения – точная и регулярно обновляемая карта, а также подробные подсказки по полосам движения и надежные данные о пробках. Это особенно полезно тем, кто часто ездит по разным странам Европы.

Неудивительно, что некоторые автопроизводители – например, Hyundai, Kia или Škoda – используют карты и дорожные данные TomTom в своих мультимедийных системах.

Плюсы: точные карты с регулярными обновлениями, надежная информация о пробках, хорошая подсказка полос движения, удобно для поездок по Европе.

Минус: часть функций доступна только по подписке.

HERE WeGo

Приложение, которое раньше называлось Nokia Maps, до сих пор остается одним из лучших вариантов для тех, кто хочет ездить без интернета. Карты целых стран можно бесплатно скачать заранее, поэтому мобильный интернет за границей не понадобится.

Приложение поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, имеет пешеходную навигацию, а также данные об общественном транспорте более чем в 1900 городах мира. Впрочем, пользователи жалуются, что обновления о перекрытиях дорог здесь появляются медленнее, чем у конкурентов.

Плюсы: полноценная работа в автономном режиме, бесплатные карты, информация об общественном транспорте, забота о конфиденциальности пользователя.

Минусы: более медленные обновления, местами неполная база данных.

Maps.me

Главная сила Maps.me – подробные офлайн-карты на основе базы OpenStreetMap. Приложение показывает не только автомобильные дороги, но и туристические тропы, велодорожки, отели, рестораны и другие интересные места. Это пригодится прежде всего там, где плохо ловит мобильный интернет или дорогой роуминг.

Плюсы: отличные офлайн-карты, подробные туристические и велосипедные маршруты, простой интерфейс, возможность делиться своим местоположением.

Минусы: менее точная навигация, реже обновляемые карты, ограниченные данные о пробках в реальном времени.

Magic Earth

Magic Earth становится всё более популярным среди тех, кто не хочет, чтобы приложение собирало их личные данные. Программа работает на базе OpenStreetMap, функционирует в автономном режиме и поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Интересная фишка – функция AI DashCam, которая во время движения предупреждает об опасных ситуациях на дороге и одновременно может работать как видеорегистратор.

Плюсы: полностью бесплатное, работает в автономном режиме, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, надежная защита конфиденциальности.

Минус: данные о пробках не всегда актуальны.

Cyclers

Это приложение ориентировано не на водителей, а на велосипедистов. Оно подстраивает маршрут под потребности пользователя – учитывает трафик, тип покрытия, перепады высоты или желание избегать крутых подъемов. При планировании маршрута приложение показывает ориентировочное время в пути, профиль высоты, тип дорожного покрытия и даже примерное количество сожженных калорий.

Плюсы: маршруты, оптимизированные для велосипедистов, подробная статистика, гибкая настройка маршрута, поддержка Android и iPhone.

Минусы: требуется подключение к интернету, голосовая навигация доступна только в платной версии.

Интересное открытие

Ранее УНИАН писал, что ученые Шанхайского университета выяснили: автомобильные навигаторы с "сексуальными" женскими голосами провоцируют мужчин-водителей нарушать правила дорожного движения. В симуляторе вождения мужчины, получавшие указания высоким женским голосом, примерно на 40% чаще проезжали на желтый свет, чем те, кто слышал низкий голос.

Во втором эксперименте в виртуальной реальности мужчины, которым включали более привлекательный высокий голос, быстрее решались перейти узкий мостик. Исследователи предположили, что мужчины неосознанно "выпендриваются" перед гаджетом с соблазнительным голосом и подсознательно идут на больший риск.

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