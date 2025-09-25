Российская подводная лодка с ракетами 'Булава' впервые замечена возле Японии, - аналитики

Японское оборонное ведомство развернуло средства мониторинга для наблюдения.

Морские силы Самообороны Японии зафиксировали недалеко от своих берегов российскую стратегическую атомную субмарину проекта "Борей"/"Борей-А", которая является носителем межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30". Как пишет Defense Express, это первый случай появления таких лодок в районе японского архипелага.

Инцидент произошел утром 24 сентября: подводная лодка в сопровождении двух кораблей прошла примерно в 40 км к западу от мыса Хоккайдо в направлении Японского моря.

Японские СМИ предполагают, что речь идет о модернизированной подводной лодке проекта "Борей-А" - К-554 "Император Александр III".

Несмотря на то, что нарушений безопасности зафиксировано не было, японское оборонное ведомство развернуло средства мониторинга. Для наблюдения привлекли ракетный патрульный катер JS Wakatake и патрульный самолет P-3C Orion.

Российскую субмарину сопровождали ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант" "Варяг" (бортовой номер 011) и океанский спасательный буксир "Фотий Крылов" проекта Р-5757.

Аналитики напоминают, что лодки класса "Борей" являются носителями баллистических ракет "Булава", которые РФ приняла на вооружение лишь пять лет назад. Несмотря на это, российское командование уже заявляло о планах заменить эту "вымученную", как пишет Defense Express, ракету новой разработкой.

Российские самолеты заметили вблизи Аляски

Как писал УНИАН, 24 сентября в зоне идентификации ПВО Аляски воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. На перехват российских самолетов поднимали самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, четыре истребителя F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135. Говорилось, что самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное пространство США или Канады.

Российские самолеты, уточнили в командовании, находились в ADIZ - участке международного воздушного пространства, который начинается за пределами суверенного и требует обязательной идентификации всех самолетов. Это делается из соображений национальной безопасности.

