Это произошло летом 2023 года.

Силы обороны Украины уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, передает корреспондент УНИАН.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Но мы можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное. Это была очень успешная операция, она на тот момент не афишировалась. Об этом докладывалось исключительно президенту Украины, а также об этом знали несколько президентов других стран. Это было в тот момент, когда название "Орешник" никто в широкой общественности не использовал. И россияне в то время особо им еще не угрожали. Если не ошибаюсь, это было позапрошлым летом", - сказал Малюк.

Президент отметил, что по данным украинской разведки, Россия имела возможность трех выстрелов "Орешником". Один из них она использовала, еще один уничтожили Силы обороны Украины. По данным службы внешней разведки, РФ имеет еще как минимум один выстрел.

"Есть один. Мы считаем, что в этом году было изготовлено до трех. И спланировано на каждый год до шести", - сказал Олег Иващенко, глава службы внешней разведки Украины.

В то же время Зеленский заявил, что РФ планирует разместить "Орешник" на территории Беларуси. По его словам, на это стоит обратить внимание западным партнерам.

"Мы понимаем, примерный радиус действий у них 5500 (километров, - УНИАН). И есть мертвая зона 700 километров. То есть европейцам, особенно восточной Европе стоит обратить на это внимание. Да и всем. Надо обратить на эти риски", - пояснил президент.

Российский "Орешник": что надо знать

Ракета "Орешник" позиционируется Россией как принципиально новая разработка, однако имеет существенные недостатки и важные нюансы в производстве.

Анонсированная дальность поражения "Орешника" составляет до 5,5 тыс. км, а скорость полета 10-11 махов - более 12 тыс. км/ч. Из-за высокой скорости и траектории ракета является сложной для перехвата даже современными системами ПВО. Из мировых систем только американские THAAD, SM-3 и израильский Arrow-3 способны теоретически перехватывать цель на начальном участке траектории.

Ранее о том, что РФ планирует разместить в Беларуси гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" уже в декабре сообщали Reuters. Отмечается, что этот процесс близится к завершению.

