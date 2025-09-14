Сейчас танки у нас и у врага работают как гаубичная артиллерия, отметил Микуляк.

На фронте меняется тактика использования бронетехники из-за того, что ведется война дронов, и поэтому танки на поле боя стали очень уязвимыми. Об этом в эфире Киев 24 рассказал военный эксперт, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк.

"Сейчас их (российские, - УНИАН) танки работают с закрытых, замаскированных позиций как артиллерия. То есть они работают осколочно-фугасными снарядами по переднему краю наших позиций. По сути, сейчас танк у врага, да и у нас тоже, работает как гаубичная артиллерия, потому что танк - это очень уязвимая техника", - отметил эксперт.

По его словам, причина этому - война дронов.

"Мотоцикл и тот сейчас очень уязвимая техника. Сейчас отрабатывается огромная тактика работы этих дронов. Они могут вылетать и садиться вдоль дороги. Дрон сидит в режиме онлайн, камера работает. Где-то увидел какое-то передвижение техники или личного состава - взлетает и поражает", - рассказал Микуляк.

Он отметил, что такой тактике россияне научились в ВСУ, и поэтому Украина сейчас отрабатываем различные способы противодействия.

"Мы делаем специальные маскировочные сетки, специальное оборудование, которое позволяет сохранить военнослужащим свою жизнь", - подчеркнул эксперт.

Война дронов в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, война дронов набирает все больше оборотов. Заместитель командира 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Афер" рассказал, что благодаря развитию дронов FPV, дистанционно управляемых с помощью встроенной камеры, так называемая зона поражения теперь простирается на "12-14 километров" за линией фронта.

Также недавно экс-глава ВСУ Валерий Залужный объяснял, как меняется война. Он заявил, что сейчас уже нет огромных фронтов, где в окопах находится огромное количество людей, потому что средства поражения теперь такие, что "они там каждого найдут и убьют". По его словам, беспилотные технологии позволяют снизить количество личного состава на фронте.

Издание Business Insider писало, что война дронов стала настолько хаотичной, что свои мешают не меньше врага. Оператор дронов в Силах беспилотных систем Украины Дымко Жлуктенко рассказал, что украинским военным приходится координировать запуск своих дронов, чтобы избежать случайного подавления. По его словам, "на одной миле от линии фронта в небе может быть более 60 дронов". В его секторе на расстоянии около 5 км обычно летают по меньшей мере три больших российских беспилотника. Однако в небе одновременно находится множество других аппаратов, и часто сложно определить, кому они принадлежат.

