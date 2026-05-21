Россия стремительно расширяет площадку для запуска реактивных беспилотников (фото)

Россия стремительно расширяет дронопорт "Цимбулова", добавляя еще 10 пусковых установок для реактивных ударных беспилотников "Герань-5" менее чем через месяц после начала расширения объекта.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые наблюдения в Telegram-канале "Стратегическая авиация РФ" за полигоном, где активное строительство дополнительной инфраструктуры фиксируется с 22 апреля.

Как пишет "Милитарный", в настоящее время вблизи уже имеющихся позиций для запуска "Герань-5" строят четыре новые стоянки для пусковых установок. Кроме того, в южной части объекта готовят еще шесть новых позиций для дополнительных пусковых комплексов.

"Таким образом, за относительно короткий срок Россия наращивает возможности этой площадки сразу на 10 новых пусковых установок, что потенциально позволит существенно увеличить интенсивность одновременных запусков", - отметили там.

Также на дронопорте возводят как минимум восемь новых бетонных сооружений, которые, вероятно, будут использовать для хранения беспилотников и сопутствующего оборудования.

Важно, что ранее на "Цимбуловой" уже фиксировали пусковые установки для реактивных БПЛА "Герань-3/4" и "Герань-5". Длина одной такой установки достигает около 80 метров, что примерно в три раза больше стандартных пусковых установок для обычных ударных дронов.

На данный момент полигон "Цимбулова" и район временно оккупированного Донецка остаются единственными известными локациями для запуска таких реактивных беспилотников.

Кроме того, на предыдущих спутниковых снимках возле стартовых позиций также фиксировалось значительное количество беспилотников, размещенных под открытым небом, а также легковые автомобили, которые российские силы могут использовать в качестве мобильных пусковых платформ. В издании добавили:

"Масштаб и темпы расширения этого объекта свидетельствуют о системном наращивании российской инфраструктуры для массированных ударов реактивными беспилотниками по Украине".

Подобные площадки позволяют централизованно накапливать, обслуживать и запускать большие партии ударных БПЛА за короткий промежуток времени.

Российские дроны - как Украина с ними борется

Ранее министр обороны Михаил Федоров рассказал, что Украина создает дешевые ракеты для сбивания вражеских беспилотников типа Shahed. Уже найдены решения, "близкие к готовности", и начаты испытания.

Он отметил, что важно масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed и дополнительно защитить критическую инфраструктуру.

