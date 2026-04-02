Украина показала истребитель МиГ-29, полученный от Польши: СМИ заметили интересную деталь

Воздушные силы Украины продемонстрировали один из своих истребителей МиГ-29, полученных от польской армии. Эти самолеты были модифицированы для использования современного американского оружия, поставляемого странами НАТО. Как пишет geekweek.interia.pl, фото самолета МиГ-29 опубликовала 114-я тактическая авиационная бригада Воздушных сил.

При этом интересно то, что самолет оснащен не американскими ракетами, а вооружением советских времен: двумя базовыми ракетами класса "воздух-воздух" – Р-27ЕР и Р-73. Первая – это дальнобойная радиолокационная ракета. Это удлиненная и усовершенствованная версия ракеты Р-27, оснащенная более мощным ракетным двигателем, что обеспечивает ей дальность полета до 130 км. Она в первую очередь предназначена для поражения крупных, более медленных целей на больших расстояниях, таких как самолеты АВАКС, танкеры и бомбардировщики.

Р-73 – это высокоманевренная ракета малой дальности с тепловой боевой частью. Она характеризуется чрезвычайно высокой маневренностью, что делает ее очень эффективной в бою. Она имеет головку самонаведения с широким углом обзора и возможностью наведения на цель, указываемую шлемом пилота. Это позволяет пилоту запускать ракету, практически "глядя" на врага, без необходимости направлять на него весь самолет. Р-73 считается одной из лучших ракет малой дальности в мире.

Как напоминает издание, первые польские МиГ-29 прибыли в Украину во второй половине марта 2023 года, а следующие – в апреле прошлого года.

Польша исторически эксплуатировала 40 истребителей МиГ-29, но часть из них годами оставалась неотремонтированной и немодернизированной. Некоторые из них являются музейными экспонатами, а некоторые – учебными.

При этом, по данным Министерства национальной обороны, некоторые самолеты прошли модернизацию в 2004–2005 годах. МиГ-29 получили, среди прочего, новые навигационные системы, GPS-приемники, национальную систему идентификации "свой-чужой", цифровую панель управления и специальное устройство предупреждения о радиолокационном луче. Были добавлены новые интерфейсы, компьютеры для оперативных миссий и новая радиостанция с системой шифрования.

"Неизвестно, получили ли Вооруженные силы Украины эти модернизированные версии самолетов. Однако, несомненно, что независимо от того, модернизированы они или нет, они повышают обороноспособность страны. По словам военных экспертов, самолеты уже оснащены новыми ракетными системами, что позволяет им наносить более эффективные удары по позициям российских оккупантов", – отмечает издание.

В 2023 году Украина получила от Словакии 13 самолетов МиГ-29AS. Однако самостоятельно до Украины долетели только четыре из них. В то же время недавно словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что решение прежнего правительства о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибочным.

Также сообщалось, что Польша намерена продать Украине подержанные МиГ-29, которые страна выводит из эксплуатации. За истребители в Варшаве хотят получить украинские технологии беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: