Для этого выделены дополнительные полтора миллиарда гривень, которые Генштаб распределит между бригадами.

Минобороны расширяет маркетплейс оборонных закупок DOT-Chain Defence, таким образом доступ к системе получат в целом 130 бригад, среди которых 12, которые уже участвовали в пилотном проекте, и еще 118 подразделений с разных участков фронта.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. "Для этого выделяем дополнительные 1,5 млрд грн, которые Генштаб распределит между бригадами", - добавил он.

Министр выразил надежду, что масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности ВСУ на фронте.

Шмыгаль напомнил, что благодаря DOT-Chain Defence подразделения сами могут заказывать то оружие, которое им нужно на фронте, и получать его быстро.

"Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны", - отметил министр.

По данным Шмыгаля, в настоящее время на платформе продаются FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Он пообещал, что постепенно будут добавляться другие типы дронов, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.

Министр сообщил, что за время работы через DOT-Chain Defence, поставлено более 45 тыс. дронов и РЭБ.

В Украине запустили систему DOT-Chain Defence

7 июля начала работу новая цифровая система DOT-Chain Defence, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны Украины. Минобороны выделило миллиард гривен на пилотный запуск.

Как сообщал тогдашний министр обороны Рустем Умеров, это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

