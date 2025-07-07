Это решение создано для оперативного обеспечения фронта.

Сегодня, 7 июля, начала работу новая цифровая система DOT-Chain Defence, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны Украины. Минобороны уже выделило миллиард гривень на пилотный запуск.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

"В пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен. На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре - и другие виды БПЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы", - сообщил Умеров.

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Отмечается, что каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. По словам министра, теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель.

Он также отметил, что система DOT-Chain Defence разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система:

военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы;

производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных;

государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

Минобороны Украины - последние новости

В июне стало известно, что Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по "Контракту 18-24".

26 июня сообщалось, что пользователи столкнулись с техническими проблемами в работе приложения "Резерв+". Тогда при входе в приложение появлялось сообщение о неполадке, что делало невозможным доступ к сервисам "Резерв+".

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