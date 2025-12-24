Многострадальный российский 'супер-кукурузник' совершил первый полет с новым двигателем

"Байкал" предназначен для замены морально устаревшего советского Ан-2 по прозвищу "Кукурузник".

Самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет с новым российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, сообщает Минпромторг России.

Испытания прошли успешно. По словам россиян, машина вела себя стабильно. Двигатель функционировал корректно и "подтвердил надежность основных и резервных систем".

Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 метров. Новая силовая установка от Уральского завода гражданской авиации должна занять нишу, в которой Россия серийно двигатели не производит.

Предполагается, что "импортозамещенная" силовая установка позволит реализовать проекты легкомоторных самолетов и заместить недоступные сейчас импортные аналоги.

Такие самолеты крайне необходимы РФ для осуществления полетов в труднодоступных районах с суровыми климатическими условиями.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, крейсерская скорость ЛМС-901 "Байкал" составляет примерно 300 км/ч. Максимальная дальность полета - 3000 км. Базовая версия рассчитана на перевозку девяти пассажиров.

Самолет неоднократно критиковали в самой РФ, намекая, что у него вообще нет будущего. В середине мая 2025 года вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что ситуация с разработкой "Байкала" зашла в тупик. Среди главных проблем самолета называли слишком высокую цену.

Впрочем, похоже, альтернатив у России нет, так что разработку самолета продолжили, несмотря на фактический провал попытки создать дешевую и доступную машину. Так, осенью этого года сообщалось о подписании договоров о поставках и лизинге большого количества ЛМС-901.

