К ленд-лизу подключат и заводы других западных стран.

Поставки вооружения по американскому ленд-лизу могут начаться уже с 2023 года, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

Он напомнил, что в настоящее время Украина получает от американцев вооружение по другим программамам, которые были определены Конгрессом.

"Это еще не ленд-лиз, но, как видим, идет активная подготовка к ленд-лизу. Думаю, где-то со следующего года оно должно начаться", - высказался эксперт.

По мнению Мусиенко, на это указывает один фактор – активная подготовка американских оружейников: "(Идет – ред.) подготовка промышленности США. Байден даже уже посещал производственные мощности. Работа идет… Нам хотелось бы наладить такие масштабы, когда и военная промышленность работала бы в нужном количестве, и этот вопрос был поставлен на конвеер".

Но к ленд-лизу подключат и заводы других западных стран.

"Ленд-лиз дает инструменты не только для США поставлять оружие, но и тех концернов, которые будут работать по механизму ленд-лиза и которые кооперируются и сотрудничают со США… Те же системы NASAMS – норвежско-американское производство. Эти процессы налаживаются", - сказал эксперт.

Также Мусиенко назвал определяющим фактором ленд-лиза даже не финансирование (так как некоторые суммы уже заложены в американский бюджет), а оперативность поставок.

"Самое главное: финансирование – не определяющий фактор. Важно то, чтобы на эти деньги было что купить и поставить в оперативных потребностях. Потому что война идет сейчас, защищаться нужно сейчас. И в этом смысле самое важное – наладить производство вооружения и боеприпасов, чтобы оно увеличилось на складах. Потом уже вопрос логистики и так далее", - объяснил эксперт.

Ленд-лиз от США – что известно

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины в мае 2022 года. В рамках программы Украина сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а за уничтоженные единицы заплатить уже после победы.

Вместе с тем поставки вооружения Украине осуществляются по другим программам – бесплатно. 9 декабря США объявили о новом пакете помощи на сумму 275 миллионов долларов – для усиления возможностей украинской ПВО.

С момента полномасштабного вторжения по состоянию на сентябрь США предоставили Украине помощи на сумму более 25 миллиардов долларов.

В последний раз Вашингтон задействовал ленд-лиз во время Второй мировой, поставляя помощь союзникам (в том числе Советскому Союзу) в борьбе с нацистским режимом.

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