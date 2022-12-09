Речь идет о помощи на сумму $275 миллионов.

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов.

Как сообщает Reuters, оборудование, которое получит Украина, поможет усилить противовоздушную оборону и защититься от вражеских беспилотников. В то же время источники издания не сообщили, о каком именно оборудовании идет речь.

О предоставлении нового пакета будет объявлено в пятницу, 9 декабря. Отмечается, что Пентагон также включит в перечень вооружения ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.

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Издание отметило, что представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать новый пакет помощи, поскольку его номенклатура и объем будут известны лишь после подписания соответствующего документа американским президентом Джо Байденом.

Война в Украине: помощь от США

7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет 847,3 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов для Украины.

Кроме того, 5 декабря посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут предоставлять Украине противовоздушную защиту против усиленных варварских атак Российской Федерации. Она добавила, что Штаты окажут также помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина смогла ремонтировать гражданскую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки и союзники работают со странами Ближнего Востока по переброске нескольких зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.

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