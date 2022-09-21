Другие государства-партнеры вместе также выделили миллиарды долларов на поддержку Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что США выделили на помощь Украины уже более 25 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сообщил во время выступления на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США заявил, что Соединенными Штатами на поддержку Украины был выделен огромный объем помощи в области безопасности, гуманитарной помощи и прямой экономической поддержки.

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Как отметил Байден, активизировались с оказанием помощи международные союзники и партнеры США.

"И сегодня более чем 40 стран, которые присутствуют здесь, сделали вклад, который измеряется миллиардами (долларов) их денег, а также предоставили вооружение, чтобы помочь Украине защищать себя", - сказал американский президент.

По его словам, США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за войну против Украины, сдержать возможные атаки на территорию стран НАТО, а также чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства и военные преступления.

"Потому что если государства могут преследовать свои имперские амбиции без последствий, тогда мы поставим под угрозу все, что отстаивает эта институция (речь идет об ООН - УНИАН)", - подчеркнул Байден.

Как сообщал УНИАН, США работают над планом поддержки украинской армии на годы вперед. В частности, США разрабатывают план поддержки ВСУ в средней и долгосрочной перспективе. Речь идет также и о поддержке после победы над российской армией.

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