Жданов напомнил, что в США - два механизма: грантовая помощь и ленд-лиз. Америка предпочитает грантовую помощь.

Американский ленд-лиз для Украины уже работает. Финансирование есть. В чем же заключается задумка Вашингтона, на своем YouTube-канале объяснил военный эксперт Олег Жданов.

"Процедура ленд-лиза сегодня проголосована, она работает с 1 октября, есть ее финансирование. Процедура ленд-лиза - это распоряжение президента США. То есть ему дано право использовать свое решение без согласования с кем-либо на выделение материально-технической помощи или военной помощи той или иной стране", - подчеркнул он.

Жданов напомнил, что в США - два механизма: грантовая помощь и ленд-лиз. Америка предпочитает грантовую помощь.

"Посмотрите на сегодняшний день, сколько грантов они выделили нам, особенно за последние два месяца. Они просто сыпятся, как из рога изобилия. Разница в том, что гранты могут быть безвозвратными и могут выдаваться в виде кредитов... Мы получили порядка 60 миллиардов помощи на сегодняшний день. Из них, если я не ошибаюсь, 54 - это кредит", - заявил военный эксперт.

По его словам, Штаты вкладывают деньги в свой военно-промышленный комплекс.

"За счет оборота денег получают прибыль, а потом еще мы вернем им 54 миллиарда из этих более чем 60, которые они нам предоставили. Поэтому процедура ленд-лиза сегодня США, очевидно, невыгодна", - подытожил Жданов.

Что такое закон о ленд-лизе

Закон о ленд-лизе расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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