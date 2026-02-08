Крупнейшая частная оборонная компания Африки будет поставлять Украине новые бронемашины

Главной особенностью этого автомобиля является то, что он имеет самый высокий уровень противоминной защиты в Украине.

Оборонный производитель из Сендтона (Южная Африка) Paramount Group выходит на рынок военных закупок Украины. Об этом сообщает Business Insider Africa.

Расширение возглавляет европейская дочерняя компания Paramount Greece, которая работает через Paramount Industries Greece S.A. и позиционирует фирму на рынках обороны Европы и рынках, связанных с НАТО.

Как сообщало украинское оборонное издание Oboronka, в начале этого года подразделение показало украинским заинтересованным сторонам в сфере обороны адаптированную к местным условиям машину Mbombe 4. Это стало одним из самых прямых случаев взаимодействия Paramount с клиентом из зоны конфликта в Европе.

Отмечается, что это транспортное средство входит в боевые платформы Mbombe, которые защищены от мин и предназначены для использования в условиях повышенной опасности.

В то же время в Defence Blog сообщили, что украинская конфигурация получила название OWL и учитывает опыт боевых действий местных сил. Также она имеет улучшения, направленные на защиту от осколков артиллерийских снарядов, наземных мин и огня из легкого оружия.

"Главной особенностью этого автомобиля является то, что он имеет самый высокий уровень противоминной защиты в Украине и с самого начала был спроектирован на полностью сварном монококовом шасси", - отметил главный конструктор Виктор.

В BI добавили, что выход Paramount на рынок Украины демонстрирует, что некоторые южноафриканские компании ищут возможности за рубежом, несмотря на деликатный дипломатический баланс Южной Африки.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее в Минобороны сообщили, что Канада предоставит Украине боеприпасы для ПВО, которые могут сбивать крылатые ракеты. Кроме того, стороны обсудили соглашение о содействии производству беспилотников.

"Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности", - отметили в министерстве.

Также сообщалось, что сразу три страны-члена Европейского Союза объявили о новых пакетах помощи для Украины. На сайте правительства Финляндии говорится, что наше государство получит еще один груз военного снаряжения.

Кроме того, в Польше заявили о помощи в размере 200 млн злотых, которая будет включать бронированную технику для Вооруженных сил Украины.

