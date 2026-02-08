Франция передаст Украине еще один радар к SAMP/T, пока один из них в ремонте

Во Франции пообещали сделать все возможное, чтобы увеличить производство ракет и оборудования к ЗРК.

Франция передаст Украине дополнительный радар к зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) SAMP/T на замену, пока один из них находится в ремонте. Об этом сообщила министр Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен на брифинге в Киеве, пишет Укринформ.

"Мы работаем над этим вопросом, в частности над ремонтом радара к SAMP/T, и мы планируем предоставить радар на замену, пока тот в ремонте", - рассказала она.

Вотрен отметила, что наличие радаров к SAMP/T зависит от возможностей производителя. По ее словам, в связи с этим Франция сосредотачивается на ремонте имеющегося радара к SAMP/T и в целом на имеющихся комплексах, которые уже используются.

Также министр заявил, что Франция сотрудничает с разными производителям вооружений, в частности с компанией MBDA, которая является производителем комплекса SAMP/T и ракет к ЗРК.

"Например, в период с 2024 по 2025 год компания смогла вдвое увеличить производство ракет, но мы считаем, что нужно делать еще больше, и поэтому мы работаем в этом направлении", - рассказала она.

Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии - что известно

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине первый зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новейшей версии в 2026 году. Обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine со ссылкой на компанию Thales сообщал, что в этом же году эти ЗРК введут в эксплуатацию во Франции и Италии.

Обозреватель напомнил, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что после завершения разработки система будет развернута в первую очередь в Украине.

