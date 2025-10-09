По оценкам, именно крылатые ракеты превосходят дроны, артиллерию и самолеты в нанесенном поражении и являются экономически выгодными.

Эксперты преимущественно считают применение дронов и артиллерию основными в будущих войнах. А после ирано-израильской войны, которая состоялась в июне 2025 года, возродилась мысль о том, что будущее - это самолеты-невидимки. Однако Майкл Бонерт, инженер в RAND, который специализируется на оборонно-промышленных базах, написал в колонке для Defense News, что основным оружием будущих войн станут крылатые ракеты, которые превосходят остальные виды оружия по мощности и экономическому эффекту

Он напомнил, что продвижение россиян в феврале 2022 года было остановлено артиллерией, тяжелым пехотным вооружением, в частности ПЗРК и ракетами Javelin, а "также - российской некомпетентностью".

"А поскольку война затягивалась, а дорогое оружие становилось дефицитным, любители дистанционно управляемых летательных аппаратов разработали боевые беспилотники", - написал он.

Он добавил, что несколько лет, до 2025 года беспилотники доминировали, нанося большинство жертв. Их использовали на фронте и далеко от границ Украины для ударов по флоту стратегических бомбардировщиков России.

Зато во время воздушной кампании Израиля именно быстрые точные удары с малозаметных истребителей F-35 дали стране преимущество над Ираном. Эксперт пишет, что Израиль и его партнеры использовали передовые системы противоракетной обороны и авиаудары, чтобы противодействовать мощным баллистическим ракетам Ирана. Конфликт быстро закончился после того, как американские бомбардировщики-невидимки B-2 повредили ключевые объекты иранского ядерного оружия.

Однако, пишет он, ни один из этих видов оружия не отражает будущее войны полностью. Зато крылатые ракеты, такие как ракеты Tomahawk, могут парализовать противовоздушную оборону, командование и управление, а также другие критически важные цели, что позволяет использовать любые другие средства для дальнейших атак:

"Их высокий уровень успешной нейтрализации этих ценных целей более чем компенсирует стоимость самих ракет".

Эксперт пишет, что из-за низкой высоты полета эти ракеты трудно обнаружить радарами. А большие размеры стран не позволяют установить достаточное количество радаров на границах.

"Огромные размеры большинства стран ограничивают любые экономически эффективные средства ПВО, поскольку для защиты даже стран небольшого размера понадобятся десятки тысяч систем ПВО. География в сочетании с большой дальностью полета этих ракет обеспечивает их значительно большую живучесть и успех, чем практически любая альтернатива", - говорится в статье.

Он напомнил, что США, Великобритания, Франция и Россия уже успешно применяли крылатые ракеты на ранних этапах конфликтов, чтобы обеспечить проведение будущих операций. Как он отметил, украинские дроны-ракеты также являются своеобразным, - более дешевым, но более медленным, - аналогом крылатых ракет.

"Как видно из ирано-израильского, российско-украинского и азербайджано-армянского конфликтов, ударные беспилотники на низкой высоте нанесли серьезный ущерб военным целям и критически важной инфраструктуре с разрушительными последствиями", - написал Бонерт.

Он указал, что в крупных странах остановить эту угрозу не могут лучшие средства обороны. Еще большую эффективность таким ракетам может добавить эффект неожиданности, и поэтому США, Россия, а теперь и Китай много инвестируют в крылатые ракеты подводного базирования.

"Независимо от того, как будет развиваться будущее войны, крылатые ракеты на низкой высоте и ударные беспилотники всегда будут первым залпом. Демонстрация Россией способности парализовать украинскую энергосистему и способность Украины опустошить российскую добычу нефти - это лишь проблески того, чего следует ожидать в будущих конфликтах", - заключил эксперт.

Применение крылатых ракет Украиной - что известно

Напомним, что уже начали появляться первые свидетельства о том, что Украина применяет крылатые ракеты. В частности, во время атаки на базу Федеральной службы во временно оккупированном Крыму украинские силы применили три крылатые ракеты "Фламинго". По данным СМИ, таких ракет в перспективе могут производить до 200 в месяц.

А главный редактор Defense Express Олег Катков говорит, что лучшей в своем классе в Европе является украинская крылатая ракета "Длинный Нептун". Она имеет заявленную дальность полета в 1000 км и боевую часть в 260 кг.

