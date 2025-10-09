По его мнению, чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее сможем достичь мира.

Украинское дальнобойное оружие становится качественнее и сейчас надо ощутимо масштабировать его применение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он сообщил, что сегодня очень подробно обсудил с военным командованием применение украинского дальнобойного оружия. Речь шла как о применении ракет, дронов, так и вещей, касающихся производства, поставок в армию, тренировки наших экипажей.

"Задача сейчас - быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира", - отметил Зеленский.

Он сказал, что украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее и по этому ведется постоянная работа - предоставлено много различных возможностей именно для производства, необходимы финансы, необходима поддержка. Зеленский отметил:

"Надо так же ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано. Украинскую меткость уже видно, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь".

Президент подчеркнул, что Украина хочет мира и не ведет войну ради войны, как это делает Россия.

"И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вместе с партнерами Украина создает условия для принуждения России к миру.

"И это будет. Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем", - отметил глава государства.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, увеличение дальнобойных возможностей Украины Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом. Сейчас решение о предоставлении Украине американского дальнобойного вооружения зависит непосредственно от решения главы Белого дома.

Западные СМИ писали, что Соединенные Штаты намерены передать Украине разведывательные данные, которые позволят осуществлять удары вглубь территории России с использованием ракет большой дальности. Кроме того, США не будут против, если Украина будет атаковать энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории.

На днях Зеленский отмечал, что Украина сейчас наносит удары вглубь РФ исключительно оружием собственного производства. Он добавил, что по обломкам с мест попаданий можно понять, что Украина бьет по российским объектам не только дронами. То есть Украина уже имеет собственные дальнобойные ракеты, дроны и дроно-ракеты.

Западные СМИ сообщали перед тем, что Украина уже начала применять крылатую ракету "Фламинго" для ударов по РФ.

