Сейчас как минимум 10% крылатых ракет, которые сейчас сходят с направляющих вражеских самолетов, просто банально падают в воду.

Количество некачественного оружия у россиян будет увеличиваться и они должны осознать, что могут пострадать не только от украинского оружия, но и от своего.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире телемарафона Единых новостей, характеризуя оружие врага.

"Россия сейчас использует старые боеприпасы - они не надежны. А второе, это то, что санкции работают и создают инфраструктурный и промышленный коллапс в РФ. У них нет технического и научного потенциала производства качественного оружия. Поэтому количество такого оружия, которое падает непонятно где, будет увеличиваться", - отметил Грабский.

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Он обратил внимание, что пуски крылатых ракет россияне осуществляют с территории какой-то водной поверхности: то ли Каспийского моря или Черного.

"Почему? Потому что как минимум 10% ракет, которые сходят с направляющих самолетов, просто банально падают в воду. И это так же является риском и опасностью для РФ. Я не говорю, что все они будут падать в воду, но такая особенность российского оружия существует", - сказал эксперт.

Грабский подчеркнул, что это практика, с которой в стране-агрессоре должны жить, понимая, что могут пострадать не только от украинского оружия, но и от оружия самой Российской Федерации.

Последствия санкций для России

Как сообщал УНИАН, в апреле издание Bloomberg информировало, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

Речь идет о ряде компаний, базирующихся в России, а также в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, которые импортировали санкционные товары из Европы на миллионы евро, которые использовались российскими военными.

Отмечалось, что Россия по-прежнему получает запрещенные технологии на десятки миллионов евро через третьи страны, а также компании и дочерние предприятия в этих странах.

В феврале стало известно, что россияне, несмотря на введенные санкции, продолжают получать из Европы запрещенные военные технологии. Почти четверть товаров высокого приоритета стоимостью 450 млн евро, поступивших в РФ из Евросоюза за первые девять месяцев 2023 года, отправили непосредственно из Европы.

А в прошлом году сообщалось, что изготовленные в ЕС и других странах чипы и микросхемы доставляют в РФ через третьи страны, такие как Казахстан, Турция или Объединенные Арабские Эмираты.

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