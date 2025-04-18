Эксперт считает, что надо бить по конструкторским центрам РФ, поскольку их уничтожение замедлит возможность РФ объединять вокруг себя союзников для развития вооружения.

Ракеты KN23 уже способны маневрировать и уклоняться от противовоздушной обороны Украины, хотя в начале их эксплуатации просто разваливались при полете.

Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Киев24. По его словам, корейские KN23 существенно изменилась за время ударов по территории Украины. Ракета модернизируется корейцами за счет сотрудничества с россиянами.

Эксперт напомнил о недавнем ударе россиян по Киеву: "Были трудности с перехватом именно корейских ракет, потому что изменилась траектория полета на последней дистанции. Мы говорим о тех 30 км, которые ракета пролетает за считанные секунды - 3-5 секунд на этой дистанции, где перехватывает эти ракеты Patriot. Это произошло благодаря совместной работе российских и северокорейских инженеров".

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Храпчинский напомнил, что в начале были случаи, когда эти ракеты разваливались, а сейчас эта ракета до попадания может маневрировать, что затрудняет перехват ее средствами противовоздушной обороны, такими как Patriot.

"Она действительно не может попадать четко в цель, потому что есть определенные проблемы. Но при этом она может уклоняться от противовоздушной обороны. Россия никогда не планировала попадать в цель, ее главная задача - чтобы погибло как можно больше украинцев", - отметил он.

Модернизация ракеты состоялась в результате именно сотрудничества РФ и КНДР. И это сотрудничество в разы улучшило вооружение Кореи, подчеркивает Храпчинский. А это еще и говорит о том, что растет угроза для азиатского региона.

Украине же в этой ситуации надо искать решение не только по увеличению систем противовоздушной обороны класса Patriot, но и говорить о решении более стратегического значения, отметил эксперт. Речь о противоракетной защите, когда мы сможем сбивать эти ракеты на самой высокой траектории, которую невозможно изменить - на высоте 100 км.

Храпчинский считает, что сотрудничество РФ с Кореей и другими странами, поддерживающими сейчас войну в Украине, является сейчас одной из главных проблем.

"Привлекается Иран, который поставил полное производство "шахедов", дополнительно помогает России. Надо не забывать Китай, который поставляет большое количество комплектующих, которые мы находим в "шахедах" - двигатели, микрочипы. И давайте не забывать, что РФ сейчас активно наращивает способности своих предприятий, пытаясь локализовать некоторые производства. Белорусский "Интеграл", который активно помогает строить системы инерционной авиации для российских ракет. Думаю, здесь уже более геополитическая игра. Не только с одной Российской Федерацией, а рядом стран, которые являются угрозой. Давайте присоединим к этому клубу еще недавнюю информацию, что Россия дружит с Талибаном. И мы понимаем, что это становится еще большей осью зла, которая может нести угрозу", - сказал Храпчинский.

По его мнению, Украине надо бить по местам в РФ, где есть конструкторская документация, где есть сообщество, которое модернизирует или разрабатывает эталонные образцы любых видов вооружения или комплектующих этих средств.

"Самое дорогое что есть в РФ - это интеллектуальная собственность. То есть Россия хоть и не может придумать некоторые вещи, но она быстро масштабирует и модернизирует что-либо, что у них появилось. Удары по таким целям существенно замедлят способность России объединять вокруг себя такие страны как Иран или Корея", - отметил эксперт.

По словам Храпчинского, Украина предложила европейским партнерам присоединиться к своей разработке современной системы ПВО стратегического значения. И вообще Украине надо объединиться с Европой единой стратегией развития ВПК, который в дальнейшем будет предусматривать единый оборонный альянс, который будет способен защитить всю Европу.

"У нас есть возможности, которые позволят нам модернизировать некоторые уже наработки. А объединившись с Европой мы сможем создать современную систему противоракетной защиты. Европейский ВПК не имеет противоракетных систем защиты и у европейского ВПК нет самолетов 5-го поколения. То есть мы говорим о том, что ВПК Европы фрагментирован, не имеет стандартов. Те же самые проблемы, что и у Украины. Потому что долгое время все рассчитывали на помощь США", - пояснил он.

Храпчинский говорит, что Украине надо не просто продавать в Европу свои изделия вроде наземных роботизированных комплексов, систем радиоэлектронной борьбы, а продавать комплексные способности защищать объекты, опыт, который мы получили на линии боевого соприкосновения. Взамен получать современные разработки или усиление классических систем ПВО или тактической авиации, которая бы качественно соответствовала российским Су-34, Су-35.

Ракеты KN-23 на войне в Украине

5 августа прошлого года вечером россияне ударили баллистическими ракетами по Киевской области. Одна из ракет развалилась в воздухе и упала под Броварами. Эксперты заявили, что это корейская KN-23, потому что на обломках есть характерная маркировка, как у ракет из КНДР.

А уже в ноябре прошлого года издание CNN отмечало, что около трети всех баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину в 2024 году, были KN-23 производства КНДР.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно заявил, что Россия также существенно усовершенствовала иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые она использует для ударов по тыловым районам Украины. Новые версии беспилотников стали значительно более сложной целью для защитников украинского неба, констатировал он.

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