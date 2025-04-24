Эксперты напоминают, что Россия усовершенствовала KN-23 для достижения ими большей точности и надежности.

Россия в ночь на 24 апреля запустила по Украине 70 ракет разных типов и 145 дальнобойных дронов, главной целью атаки стал Киев. При этом эксперты Defense Express, ссылаясь на анализ обломков, утверждают, что РФ для комбинированного удара по Киеву использовала в том числе северокорейские баллистические ракеты KN-23.

"В сети уже активно распространилось видео с падением KN-23 в жилую застройку столицы Украины, на котором также видно еще одно облако от взрыва. Стоит напомнить, что даже в случае подбития баллистической ракеты она все равно падает и если не было уничтожено боевую часть, то она детонирует на земле", - отмечают эксперты.

Также в Defense Express напоминают, что по данным ГУР, Россия усовершенствовала KN-23 для достижения ими большей точности и надежности.

Видео дня

В частности прошлые известные попытки россиян их использовать в 50% случаев завершались тем, что они распадались в воздухе. Кроме того, отклоняться ракеты от возможной цели могли на дальность до 1,5 км. Иногда такие атаки завершались падением северокорейских ракет далеко от любых возможных целей для ударов.

"Но теперь те изменения, которые были внесены в ракету российскими специалистами, очевидно позволяют врагу активнее применять KN-23 для ударов по целям типа "жилой массив" с целью террора и убийства гражданского населения", - отмечают эксперты.

Российский удар по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила ракетами и дронами по Украине, в частности по Киеву. В Святошинском районе столицы произошло разрушение жилого дома, там под завалами может быть еще 10 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

На данный момент известно о 8 погибших, еще более 70 получили различные травмы, в том числе - 5 детей.

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