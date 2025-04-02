7 испытаний за 13 лет: Китай имеет секретную ракету-перехватчик SC-19

Из-за высокого уровня секретности точные характеристики SC-19 остаются неизвестными, а ее вид изображен только на рендере.

Китай имеет ракету-перехватчик SC-19 - одну из самых засекреченных в его арсенале. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо реальных фотографий ракеты в открытом доступе - есть только рендеры, изображающие ее вероятный вид, пишет Defense Express.

Китай провел семь испытательных запусков SC-19 в период с 2010 по 2023 год. Считается, что по своим характеристикам эта ракета превосходит HQ-19 - китайский аналог С-500 и THAAD, который впервые был публично представлен в ноябре 2024 года.

Как сообщает портал Global Security, последнее известное испытание SC-19 состоялось 14 апреля 2023 года, во время которого ракета успешно перехватила цель на срединном этапе полета. Предыдущий тест, состоявшийся 4 февраля 2021 года, также продемонстрировал ее способность уничтожать цели на аналогичной фазе траектории.

Видео дня

Первый зафиксированный запуск SC-19 в качестве перехватчика ПРО наземного базирования состоялся 11 апреля 2010 года. По данным американских источников, тогда мишенью служила баллистическая ракета средней дальности CSS-X-11, которая, вероятно, была китайской DF-16 (она имеет индекс CSS-11, хотя ее реальная дальность составляет до 1000 км, что технически относит ее к классу ракет малой дальности). Перехват произошел на высоте 250 км.

До 2010 года SC-19 использовалась в другой роли - как ракета для уничтожения спутников (ASAT). Ее первые летные испытания состоялись в 2005 и 2006 годах, а уже 11 января 2007 года Китай успешно сбил ракетой SC-19 метеорологический спутник FY-1C, став второй страной после США, разработавшей собственное противоспутниковое вооружение.

Из-за высокого уровня секретности точные характеристики SC-19 остаются неизвестными. В июне 2019 года The War Zone предположило, что ракета может быть основана на незавершенном проекте носителя Kaituozhe-1 (KT-1). Если это предположение верно, китайские инженеры выбрали довольно нестандартный подход: KT-1 была разработана на основе баллистической ракеты средней дальности DF-21, но имела дополнительную ступень (DF-21 состоит из двух ступеней + боевая часть, тогда как KT-1 - из трех ступеней + полезная нагрузка).

Таинственность вокруг SC-19 порождает путаницу. Например, в публикации The War Zone упоминается отдельный китайский проект ПРО под названием Dong Neng (DN). В то же время Popular Science в феврале 2018 года описывала DN как "сочетание ракеты DF-21 и элементов SC-19". Это может означать, что Dong Neng является не отдельной системой, а одной из итераций SC-19.

Новинки в китайском арсенале

Как сообщал УНИАН, Китай поставил на боевое дежурство баллистическую ракету воздушного базирования KD-21. Стоит сказать, что об этом оружии известно давно.

Публичную демонстрацию KD-21 провели во время авиасалона Airshow China в Чжухае в 2022 году. Также в сеть выкладывали кадры, на которых можно было видеть запуск новой аэробаллистической ракеты.

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