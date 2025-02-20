Возвращение класса "Киров" может свидетельствовать об амбициях, но его эффективность в современной войне неопределенна, отметил эксперт.

В попытке усилить свои военно-морские возможности Россия возрождает линейные крейсеры класса "Киров" времен Холодной войны, оснащая их системами ПВО С-300. Эти огромные военные корабли могли бы усилить океанский флот России и обеспечить ограниченную противоракетную оборону, хотя их стратегическая ценность сегодня остается под вопросом. Об этом пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагоне Крис Осборн в своей статье для 19FortyFive.

"Возвращение класса "Киров" может свидетельствовать об амбициях, но его эффективность в современной войне неопределенна", - говорится в публикации.

Отмечается, что в Черном море украинские ракеты и беспилотные катера сделали российские надводные корабли крайне уязвимыми:

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"Возможное возвращение класса "Киров" поднимает существенные тактические вопросы как относительно войны в Украине, так и относительно потенциала морских систем ПВО… Если "Киров" попытается действовать в Черном море, чтобы добавить подавляющий прибрежный огонь, корабль, вероятно, будет быстро уничтожен".

Тем не менее, продолжающиеся усилия России по возрождению "Кирова" могут указывать на более широкий интерес к возвращению возможностей противовоздушной обороны на море, констатировал Осборн.

Линейные крейсеры класса "Киров" - характеристики

Как указывается в статье, советский класс "Киров" - это крупнопалубный, тяжеловооруженный ракетный крейсер с пушками, ракетами, торпедами и ракетами. Возможно, наибольшее тактическое значение имеют крейсеры с системами ПВО С-300.

Корабли этого класса очень большие - только самые крупные капитальные суда, такие как авианосцы, больше этих крейсеров - и система ПВО С-300 делает их отличительными.

Морской вариант С-300Ф представляет собой корабельную версию наземной системы С-300П, и ее интеграция в линейный крейсер должен давать флоту РФ возможности противовоздушной и баллистической противоракетной обороны, которых у него в противном случае нет.

Напомним, как писал УНИАН ранее, Россия утверждает, что построит 100 000-тонный авианосец "Шторм" с ядерной силовой установкой, истребителями-невидимками и готовым к Арктике корпусом, который в итоге сможет конкурировать с американским классом "Нимиц".

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