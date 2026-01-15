Китай официально признал, что их истребитель J-10 победил Rafale в воздушном бою

Китай поставил Пакистану около 20 истребителей J-10.

В 2025 году истребитель J-10 (Chengdu J-10) китайского производства одержал свою первую воздушную победу, официально сообщило Государственное управление оборонной науки, технологий и промышленности Китая.

Как пишет военный портал Defence Express, это почти наверняка является подтверждением сбития Rafale воздушных сил Индии пакистанской авиацией, на вооружении которой около 20 подобных машин. В мае 2025 года J-10CE воздушных сил Пакистана сбил индийский Dassault Rafale с расстояния примерно 200 км с помощью дальнобойной ракеты PL-15.

В Китае подчеркнули, что было сбито несколько самолетов противника в воздушном бою. А Пакистан ранее сообщал, что сбил пять индийских самолетов. Но по оценкам различных обозревателей, речь идет о двух сбитых бортах. Отмечается, что речь может идти не только о Dassault Rafale, но и о Су-30МКИ.

Также в Китае утверждают, что за время ведения боевых действий потерь среди J-10CE не было.

"Никаких прямых доказательств, которыми можно было бы опровергнуть это заявление, в открытом доступе нет. Но в Индии готовы поспорить с этим, потому что заявляют о больших успехах и даже о поражении самолета ДРЛВ с С-400. Однако на фоне отсутствия доказательств и первоначальных опровержений каких-либо потерь в это довольно слабо верится", - добавили авторы.

Китай расценивает сбивание самолетов как одну из десяти главных новостей национальной оборонно-промышленной отрасли КНР в 2025 году. Туда также вошли постановка на строй авианосца Fujian, парад к 80-летию окончания Второй мировой войны, достижения в производстве и обработке урана, достижения космической отрасли и прочее.

Воздушный бой Пакистана и Индии

Напомним, что в мае 2025 года самолеты обеих стран атаковали друг друга. В бою приняли участие 125 самолетов. При этом ни один из них не нарушил воздушное пространство собственной страны. Тогда же Воздушные силы Индии потеряли самолет Rafale, построенный для страны в 2016 году.

