Гаубица М-30 была самой массовой в советской армии во время Второй мировой войны и в первые послевоенные десятилетия.

Российская армия вероятно начала использовать на фронте гаубицы М-30, которые серийно выпускались во время Второй мировой войны. Это является очередным свидетельством нехватки современной артиллерии у страны-агрессора.

Первым об использовании россиянами пушки времен Сталина сообщил ОСИНТ-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом TheDeadDistrict. Позже российские Z-паблики распространили это сообщение, ни словом его не отрицая.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express отмечает, что по имеющейся в открытом доступе информации, на хранении в России до сих пор оставалось до 2 тысяч единиц М-30. Больше только ее преемницы Д-30 - около 2400 единиц.

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Эксперты отмечают, что М-30 по всем характеристикам уступает Д-30 - количеством обслуги, темпами и дальностью стрельбы. Однако, если россияне все же решили снимать с хранения именно М-30 времен Второй мировой, то в этом аналитики усматривают конкретные мотивы.

"Очевидно, в данном случае армия РФ за счет расконсервации старых артсистем хочет получить соответствующую "массу залпа" для поддержки огнем действий своих "штурмовых групп". При этом меньшая дальность стрельбы и возможно худшая живучесть (в плане ресурса ствола), по сравнению с теми же Д-30, для самих российских военных могут выглядеть как приемлемого уровня проблемы", - пишет Defense Express.

Гаубица М-30: что надо знать

122-мм гаубица М-30 - это советская буксируемая гаубица, которая активно использовалась во время Второй мировой войны и в послевоенный период.

Пушку разработали в 1938 году, приняли на вооружение в 1939-м, а серийно производили с 1940 по 1955 годы. Всего было выпущено более 19 200 единиц.

Дальность стрельбы составляла до 11,8 км, что было неплохим показателем для своего времени, но крайне недостаточно для современной войны. Для понимания, современная украинская "Богдана" стреляет базовым снарядом на 40-42 км.

М-30 стала одной из самых массовых гаубиц Красной армии, активно использовалась в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке и оставалась на вооружении некоторых стран до XXI века.

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