Сейчас Россия вынуждена идти в наступление на легковой технике и подручных средствах, отметил эксперт.

Российская бронированная техника на фронте не живет долго. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"РФ в войне сожгла все, что строилось во времена ее независимости. Времена жирные, нулевые, десятые, когда денег было много, инвестиции были. Это все было сожжено. Сейчас все танки, которые изготавливаются на склады не идут, они сразу едут на фронт и там также палятся. Ориентировочно 2/3 того, что клепали деды - танки, БМП, с 50-х по 90-е годы прошлого века - были тоже выведены из строя. РФ активно сжигает жировой запас, созданный ранее", - сказал Ступак.

Поэтому, по мнению эксперта, будущее возможное наступление РФ, которое активно обсуждается, вряд ли будет с привлечением большого количества техники.

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"Сейчас на отдельных направлениях они используют то, что найдут, что замородерят. У гражданских заберут, какие-то волонтеры им передадут. Буханки, Нивы, Волги, багги, мотоциклы, самокаты - это все есть. У кого нет мозгов это все найти - они идут пешком", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте: важные новости

В начале марта OSINT-аналитики отмечали, что на фронте значительно упало количество уничтоженной техники РФ. Эксперты отмечают, что динамика российских потерь свидетельствует о значительном истощении всех видов военной техники у агрессора.

Уже накануне Forbes опубликовал аналитику, в которой отметил, что россияне все чаще используют на фронте гражданский транспорт для штурмов украинских позиций.

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