В новой версии предполагается использование автоматического механизма заряжания, что приведет к увеличению скорострельности.

Польская Huta Stalowa Wola (HSW) ведет разработку новой самоходной артиллерийской установки Krab 2. Об этом изданию Defense24 рассказал вице-президент Polska Grupa Zbrojeniowa, в которую входит HSW, Аркадиуш Бонк.

По его словам, ведутся опытно-конструкторские работы над новой версией гаубицы - Krab 2.

"Krab 2 - это проект, в котором мы предусматриваем далеко идущую автоматизацию, в частности использование автоматического механизма заряжания, что приведет к увеличению скорострельности и уменьшению нагрузки на экипаж", - отметил Бонк.

Отмечается, что новая версия системы также получит новый ствол с более высокими параметрами давления, что улучшит баллистические характеристики и увеличит дальность и эффективность огня.

"Мы работаем над решениями, которые повысят скорострельность, эффективность и эргономику эксплуатации, реагируя на опыт современного поля боя", - добавил вице-президент PGZ.

В компании также отметили, что Krab 2 базируется на опыте эксплуатации современных гаубиц и выводах, сделанных из конфликтов высокой интенсивности.

AHS Krab - это продукт HSW, который экспортировался в Украину, с 2022 года участвовал в интенсивных военных операциях. В Украину было поставлено более 70 единиц - некоторые из них - из польских Вооруженных сил, другие - заказаны непосредственно у HSW украинцами.

Италия создает конкурента немецкой RCH-155 - что известно

Как сообщал УНИАН, итальянский оборонный гигант Leonardo в ноябре продемонстрировал новое артиллерийское решение - автономный модуль RH1-155/52 Hitfire, который имеет все шансы стать прямым конкурентом немецкой САУ RCH-155. Leonardo показала возможности Hitfire, в том числе и стрельбы.

Главная идея - создание полностью автономной САУ, в которой экипаж из двух человек работает вне боевого модуля. По конструктивной концепции Hitfire повторяет философию немецкой RCH-155 - автономность, автоматизированное заряжание и возможность стрельбы во время движения.

