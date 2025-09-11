Дроны-перехватчики значительно дешевле обычных ракет противовоздушной обороны.

В Великобритании собираются наладить крупномасштабное производство передовых дронов-перехватчиков, которые смогут помочь Украине защититься от российских воздушных атак. Об этом пишет Sky News.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что эти беспилотники разработаны Украиной при поддержке британских ученых. В издании подчеркнули, что эти дроны эффективны в уничтожении российских "Шахедов" и других ударных БПЛА.

Видео дня

"Дроны-перехватчики значительно дешевле обычных ракет противовоздушной обороны и доказали свою высокую эффективность в противодействии волнам одноразовых ударных беспилотников, которые Россия продолжает запускать по городам Украины. Они быстро летят на перехват приближающихся беспилотников и ракет, уничтожая их до того, как те достигнут своих целей", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что это первая инициатива в рамках соглашения о совместном использовании технологий между Британией и Украиной. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал этот проект "знаковым моментом". Также он заверил, что Лондон будет продолжать усиливать поддержку Киева вместе с другими союзниками.

По данным Минобороны Британии, новые дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность против "Шахедов". Более того, их производство обходится гораздо дешевле, чем традиционных ракет для систем противовоздушной обороны.

Еще в начале лета президент Украины Владимир Зеленский и Стармер объявили о промышленном партнерстве между странами. На прошлой неделе в Киеве соглашение было расширено. Теперь стороны могут совместно разрабатывать и обмениваться интеллектуальной собственностью.

Германия профинансирует производство дальнобойных дронов в Украине

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин профинансирует производство нескольких тысяч дальнобойных дронов в Украине. К этой инициативе могут присоединиться и другие страны.

Писториус поделился, что частью этой инициативы является заключение ряда контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: