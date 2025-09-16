Они называют зенитные БПЛА современными ракетами.

Дроны-перехватчики становятся новейшим видом вооружения, которое, по словам европейских производителей, может оказаться относительно недорогим способом противодействия роям ударных беспилотников. Эти системы получили распространение после их применения против российских "Шахедов" в Украине.

Директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов заявил в интервью Defense News на выставке DSEI, что развертывание таких перехватчиков является для нашей страны приоритетом, и их производство должно значительно вырасти в ближайшие месяцы.

Впоследствии интерес к таким системам начал распространяться и в других странах Европы: несколько компаний представили свои новые варианты на выставке совсем недавно.

"Перехватчики дронов — это новые современные ракеты: их себестоимость значительно ниже, чем у "Шахедов", а высокая скорость позволяет значительно ускорить цепочку уничтожения вражеских систем", — заявил гендиректор британской компании Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS) Йоханнес Пинль.

В частности, MARSS продемонстрировала одну из своих новейших моделей — Interceptor MR со встроенным искусственным интеллектом в варианте средней дальности. По словам главы компании, она способна развивать скорость до 288 километров в час. Компания планирует испытать её против роев дронов, когда один оператор сможет управлять сразу несколькими перехватчиками.

Ожидается, что Interceptor MR выйдет на серийное производство в 2026 году. Несколько установок уже проданы неназванной ближневосточной стране, а в одной из стран НАТО запланированы испытания в ближайшие месяцы.

Швейцарский производитель вооружений Destinus также представил свою новую систему перехватчиков Hornet, предназначенную для уничтожения дешёвых дронов. А британский стартап Cambridge Aerospace перед выставкой DSEI представил свою разработку Skyhammer, впервые показанную публике, как "недорогой и быстро масштабируемый перехватчик для крылатых ракет и крупных дронов".

По словам Пинля, значительный сдвиг в современной войне — в большой степени вызванный быстрым развитием технологий в Украине — заключается в том, что у войск резко сократилось время на реакцию на угрозу БПЛА. Если несколько лет назад у солдат было несколько минут, пока дроны находились за километры от них, то теперь это "окно времени" в некоторых случаях сократилось до 30 секунд, говорится в материале.

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины уже есть дроны-перехватчики для противодействия реактивным "Шахедам". Различные модели перехватчиков имеют разную эффективность, но на это влияет огромное количество факторов.

Кроме того, мы также рассказывали о разработке полностью автоматизированных дронов-перехватчиков. Война будущего - это война дронов.

