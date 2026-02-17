Мальчик выгуливал собаку, а нашел тайную пещеру с рисунками возрастом 17 тысяч лет

Сегодня оригинальная пещера закрыта для туристов, а за ее расписанными стенами наблюдают микробиологи, инженеры-климатологи и небольшая группа реставраторов.

В 1940 году восемнадцатилетний юноша со своей собакой протиснулись в отверстие под упавшим деревом на юго-западе Франции и попали в скрытую пещеру, украшенную сотнями древних рисунков возрастом около 17 тысяч лет.

Что обнаружили подростки и их собака

Как пишет портал Ecoticias, 12 сентября 1940 года подросток Марсель Равида последовал за своей собакой Роботом в узкое отверстие на склоне холма над Монтиньяком и нашел подземную галерею, где стены и потолки были заполнены изображениями животных: лошадей, зубров, бизонов, горных козлов, оленей, раскрашенных насыщенными черными, красными и желтыми цветами.

Исследователи насчитали в пещере Ласко более девятнадцати сотен гравированных и раскрашенных фигур, включая более шестисот животных, расположенных в девяти галереях, таких как Зал Быков, Неф и Шахта. Художники использовали такие пигменты, как охра, гематит, древесный уголь и марганец, и, вероятно, писали с простых деревянных помостов при свете костра высоко над полом пещеры.

Многие панно расположены глубоко внутри пещеры, в местах, куда можно было добраться только с помощью факелов, подготовленных дорожек и тщательного планирования, что говорит о том, что создание картин и посещение этих залов было чем-то большим, чем просто украшение.

В статье искусствоведа Фрэнсис Фоул, опубликованной в 2025 году, подчеркивается, как изображения перекрываются и группируются в отдаленных частях пещеры, и высказывается предположение, что сам творческий процесс мог нести глубокий социальный смысл.

Другие исследователи указывают на такие сцены, как так называемая фигура "человека-птицы" рядом с раненым бизоном – возможные мифологические сюжеты. В то же время следует учитывать, что современные зрители могут проецировать свои собственные истории на художников ледникового периода.

Массовый туризм и климат закрытой пещеры

После Второй мировой войны власти расширили проходы, добавили освещение и открыли пещеру для посетителей в 1948 году. Интерес резко возрос, и на пике около 1200 человек ежедневно проходили через залы. В результате повышение уровня углекислого газа, мельчайшие капли воды и изменение воздушных потоков способствовали распространению водорослей, лишайников и кристаллов по стенам. К 1963 году в ключевых местах стали видны зеленые пленки, и правительство закрыло пещеру для публики, чтобы спасти рисунки.

После этого французские власти начали создавать копии пещеры. Ласко II, частичная копия, открытая в 1983 году недалеко от оригинальной пещеры, воссоздает ключевые пространства, такие как Зал Быков, используя традиционные материалы и техники живописи. Самая амбициозная копия – это Ласко IV в Международном центре парижского искусства, открытая в 2016 году. Она воспроизводит почти всю пещеру с помощью трехмерного сканирования высокого разрешения и контролирует свет, температуру и звук, чтобы воссоздать оригинальный микроклимат.

