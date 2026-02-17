В Украине стремительно раскупают авто из Китая: одна модель пользуется бешеной популярностью

BYD Leopard 3 уверенно шагает к тому, чтобы стать настоящим бестселлером украинского авторынка.

В прошлом месяце украинцы приобрели почти 1,4 тысячи легковых автомобилей, импортированных из Китая, что на 71% превышает показатель января 2025 года.

Портал "УкрАвтопром" пишет, что из этого объема 1216 единиц составили новые автомобили (+80%), тогда как остальные пришлись на подержанные (+25%).

Преобладающая доля легковых автомобилей, импортированных из Китая, пришлась на электромобили – 78%. Для сравнения в январе 2025 года их доля составляла 82%.

Электрический BYD Leopard 3 уверенно шагает к званию бестселлера отечественного авторынка. Украинцы ценят автомобиль благодаря сочетанию смелого дизайна, передовых технологий, мощности и доступной цены.

ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Leopard 3 – 169 единиц;

BYD Sea Lion 06 – 110;

Volkswagen ID. UNYX – 96;

Zeekr 001 – 77;

BYD Song Plus – 73.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

Zeekr 001 – 16 единиц;

BYD Song L – 16;

BYD Song Plus – 14;

Buick Envision – 13;

BYD Yuan Plus – 9.

Авторынок Украины – последние новости

Эксперты Института исследований авторынка сообщили, что в январе 2026 года на внутреннем рынке Украины заключили 3553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей. По сравнению с декабрем показатель снизился на 17%, однако в годовом измерении зафиксирован существенный рост.

Кроме того, в прошлом месяце автопарк Украины пополнился 2336 гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV), что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля новых легковых автомобилей в общем количестве гибридов составила 52%.

