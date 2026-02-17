Что будет с теплом и светом в марте: нардеп поделился прогнозом

В настоящее время ситуация в энергосистеме остается стабильно тяжелой.

Больше света и тепла в своих домах украинцы, а особенно киевляне, смогут увидеть уже с весны. Такое мнение высказал в эфире "Киев24" народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

"Нам осталось не так много времени, чтобы перетерпеть. Надеюсь, что уже с марта месяца будет незначительное ослабление графиков отключений и ситуация с теплоснабжением также будет лучше", – спрогнозировал нардеп.

В эти выходные отключения света в целом были менее продолжительными, чем в течение предыдущих недель. Нардеп объясняет, что частичного ослабления удалось достичь за счет уменьшения потребления промышленных объектов. Также начали работать солнечные электростанции, которые дали определенную генерацию.

"Надеюсь, что уже через неделю у нас будет дополнительный объем электрической энергии, сгенерированный и маленькими домашними СЭС, и большими промышленными. По Украине более 20 тысяч маленьких солнечных электростанций, которые работают и по зеленому тарифу, и для собственных нужд", – рассказывает Нагорняк.

В целом же ситуация остается стабильно тяжелой, говорит парламентарий. В Киеве большая часть жителей отрезана от отопления до конца сезона.

"Имеем значительный дефицит в энергосистеме. Имеем огромные проблемы с теплоснабжением в городе Киеве. Более тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без тепла и с большой вероятностью тем, кто питается от Дарницкой ТЭЦ, до конца отопительного сезона подать тепло будет невозможно", – констатирует нардеп.

Состояние энергосистемы Киева – главные новости

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что для восстановления Дарницкой ТЭЦ потребуется до трех лет. Он оценивает стоимость работ в 700 миллионов евро.

В то же время экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон говорит, что правый берег Киева гораздо лучше обеспечен теплом благодаря децентрализованной сети ТЭЦ. Киевские власти должны так же обеспечить отоплением и левый берег столицы, говорит он.

