От температуры в холодильнике зависит свежесть продуктов.

Холодильниками и морозильными камерами пользуются абсолютно все - эти устройства помогают дольше сохранять продукты свежими, но только если соблюдены условия хранения. Узнайте, какая должна быть температуре в холодильнике и морозилке, и всегда проверяйте свои устройства.

Какая температура в холодильнике считается нормальной

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, оптимальная температура в холодильнике составляет 5 градусов Цельсия, а в морозилке - -18 градусов по Цельсию. При этом журнал Consumer Reports предупреждает, что некоторые холодильники устроены так, что даже если вы знаете, какая температура в холодильнике должна быть, то просто не сможете ее увидеть из-за особенностей самого датчика. Именно поэтому лучше класть в камеру обычный термометр для бытовой техники и ориентироваться на него.

Специалисты не просто так определили, какая наиболее безопасная температура в холодильнике - норма установлена на таких значениях, потому что именно 5 градусов Цельсия для холодильной камеры и -18 градусов для морозилки замедляют рост опасных бактерий, которые постоянно находятся на продуктах питания и могут активно размножаться в тепле.

Журнал BGR пишет, что некоторые бактерии, например, Listeria monocytogenes, которая "живет" в непастеризованном молоке, сырах, мясных деликатесах и готовых продуктах и вызывает листериоз, способна выдерживать даже температуру в 2 градуса Цельсия, а это на три градуса ниже рекомендованного максимума.

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждают, что множество опасных бактерий находятся на поверхности пищевых продуктов постоянно, и важно правильно их хранить, чтобы не способствовать размножению, и не стать жертвой опасного заболевания. Эксперты рекомендуют класть продукты в холодильник в течение двух часов после того как вы принесли их из магазина или приготовили на плите, а если на улице лето, и температура воздуха выше 30 градусов Цельсия, то срок сокращается до часа. Специалисты также утверждают, что если вы спрячете еще горячую еду в холодильную камеру, это ей не навредит, зато нормальная температура в холодильнике позволит продлить срок годности готовой еды.

