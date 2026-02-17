Били 'Искандерами' и ракетами Х-101: в Воздушных силах раскрыли детали атаки России

Отмечается, что сбито и подавлено 25 ракет и 367 вражеских дронов.

Российская Федерация во время сегодняшней атаки запустила по Украине 29 ракет и 396 ударных БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"В ночь на 17 февраля (с 18:00 16 февраля) противник атаковал четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области (РФ), Крыма, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, четырьмя крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области (РФ), управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатые ракеты "Искандер-К"; одна управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Также РФ запустила по Украине 396 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов, из которых около 250 это "Шахеды". Сбиты/подавлены 367 вражеских БПЛА.

Воздушные силы отмечают, что зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака РФ по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 17 февраля, россияне атаковали Украину. В частности, были удары по Одессе и Днепру.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области отметила, что ночью Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Повреждения понесли энергетическая и гражданская инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары.

Отмечается, что в результате атаки по гаражному кооперативу пострадали 2 человека. На других локациях информация о погибших или пострадавших не поступала.

