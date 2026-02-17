Трамп сделал предупреждение Украине перед переговорами в Женеве

Трамп требует от Киева быстро заключить сделку с Россией.

Перед новым раундом трехсторонних переговоров о мирном урегулировании в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился з предупреждением к Украине, заявив, что ожидает активного участия Киева в предстоящем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.

Как пишет The Guardian, в комментарии журналистам на борту самолета Air Force One по пути в Вашингтон Трамп усилил давление на Украину, требуя быстро заключить сделку с Россией.

"Украине лучше сесть за стол переговоров, как можно скорее", – заявил президент США.

Ожидается, что двухдневная встреча в Швейцарии, начинающаяся во вторник, будет аналогична переговорам, состоявшимся ранее в этом месяце в Абу-Даби, с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы. Американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер будут представлять администрацию Трампа на переговорах.

В то же время, несмотря на возобновленные усилия США по активизации дипломатии, надежды на внезапный прорыв остаются низкими, поскольку Россия продолжает выдвигать максималистские требования к Украине.

Мирные переговоры при посредничестве США, как заявляет Кремль, скорее всего, будут сосредоточены на земельных вопросах, которые являются главным камнем преткновения. Помимо территориальных споров, Россия и Украина по-прежнему далеки друг от друга по таким вопросам, как контроль над Запорожской атомной электростанцией и возможная роль западных войск в послевоенной Украине.

США о мирных переговорах

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки никого не заставляют идти на мирное соглашение по завершению войны в Украине. По его словам, Вашингтон заинтересован в завершении российско-украинской войны. И Штаты хотят сделать все, что в их силах, чтобы этого добиться.

Российские СМИ писали, что на переговорах в Женеве якобы будет обсуждаться энергетическое перемирие. Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах круг вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. По его словам, будут говорить и о территориях.

