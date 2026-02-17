Укргидрометцентр объявил I уровень опасности: что будет с погодой (карта)

В ряде областей сегодня действует повышенный уровень опасности.

В Украине на 17 февраля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей сегодня будет скользко.

"17 февраля на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица", - говорится в прогнозе.

Из-за этого в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 17 февраля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем в южной и юго-восточной частях ожидается снег и дождь, местами гололед. На остальной территории будет погода без существенных осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме востока и юго-востока, гололедица.

Температура днем 0°...-5°. В северных областях столбики термометров покажут -5°...-10°. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью воздух прогреется до 0°...+3°, а в Крыму - до 7° тепла.

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области -5°...-10°, в столице -7°...-9°.

"17 февраля на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый", - предупреждают синоптики жителей Киева.

