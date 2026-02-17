Доллар и евро подорожали: свежий курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,95 грн, а евро – 50,90 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 17 февраля, вырос на 5 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,35 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 17 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что несмотря на ситуацию в мире, предпосылок для резких скачков курса валют в Украине пока нет. По его прогнозу, с 16 по 22 февраля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,75-43,25 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

