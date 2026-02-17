'Больно дышать': Alyona Alyona сообщила о проблемах со здоровьем

Рэперша отметила, что на днях ей стало плохо.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil выступала на "Евровидении-2024" с песней "Teresa & Maria", пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В Threads артистка сообщила, что чувствует себя плохо. По ее словам, она заболела гриппом, который сейчас очень распространен.

"Заболела этим гриппом, которым все болеют. Бронхит такой, что даже больно дышать. А вчера была как огурец", - написала рэперша.

Alyona Alyona также добавила, что не любит болеть, но пока ее состояние не улучшилось.

"Я чувствую эту температуру... Это с возрастом так косит? Или это какие-то новые прогрессирующие болезни? Не люблю болезни", - отметила исполнительница.

