Дело 'Мидас': стало известно, какой залог САП будет просить для экс-министра Галущенко

Сумма залога за бывшего министра энергетики может составить 425 млн гривень.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут просить суд об избрании экс-министру энергетики Герману Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Прокурор САП подал в суд ходатайство о применении к бывшему министру энергетики меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривень залога", - сказала она.

Видео дня

Отметим, что задержанному ранее экс-министру Герману Галущенко объявили подозрение в рамках резонансного производства "Мидас".

Дело Галущенко - главные новости

Экс-министр Герман Галущенко фигурирует в деле об отмывании средств преступным путем в энергетической сфере. НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов схемы по масштабному хищению средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, был и Галущенко, когда занимал должность министра энергетики.

Однако в июле 2025 года Галущенко был назначен на должность министра юстиции. А уже в ноябре прошлого года Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей министра юстиции.

15 февраля 2026 года детективы НАБУ задержали Галущенко при попытке покинуть территорию Украины. Бывший министр энергетики пытался выехать за пределы Украины на поезде Киев-Варшава.

Вас также могут заинтересовать новости: